Штамм коронавируса "дельта" сохраняет жизнеспособность в воде 72 часа

Ученые центра вирусологии и биотехнологи "Вектор" установили, что штамм коронавируса "дельта" сохраняет жизнеспособность в питьевой дехлорированной воде до 72 часов.

"Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта дельта не выявлено", - приводят слова специалистов "Известия".

Уточняется, что в морской воде при температуре от 24 до 28 коронавирус сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености.

Кроме того, выяснилось, что в питьевой воде вирус лучше выживает при низких температурах.