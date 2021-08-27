Штамм коронавируса "дельта" сохраняет жизнеспособность в воде 72 часа
Ученые центра вирусологии и биотехнологи "Вектор" установили, что штамм коронавируса "дельта" сохраняет жизнеспособность в питьевой дехлорированной воде до 72 часов.
"Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта дельта не выявлено", - приводят слова специалистов "Известия".
Уточняется, что в морской воде при температуре от 24 до 28 коронавирус сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености.
Кроме того, выяснилось, что в питьевой воде вирус лучше выживает при низких температурах.
Вестник Кавказа
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