Главная » Новости

Штамм коронавируса "дельта" сохраняет жизнеспособность в воде 72 часа

Штамм коронавируса &quot;дельта&quot; сохраняет жизнеспособность в воде 72 часа

Ученые центра вирусологии и биотехнологи "Вектор" установили, что штамм коронавируса "дельта" сохраняет жизнеспособность в питьевой дехлорированной воде до 72 часов.

"Исследование проводилось аналогично предыдущим. Отличий в динамике инактивации в воде у варианта дельта не выявлено", - приводят слова специалистов "Известия".

Уточняется, что в морской воде при температуре от 24 до 28 коронавирус сохранял свою жизнеспособность в течение 48 часов независимо от ее солености.

Кроме того, выяснилось, что в питьевой воде вирус лучше выживает при низких температурах.

1085 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!