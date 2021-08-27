Турция эвакуировала послов в Афганистане

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об эвакуации посольства страны из Кабула.

Отмечается, что сотрудников диппредставительства разместили в аэропорту Кабула, где располагаются турецкие военные.

"Мы перевезли сотрудников нашего посольства на место дислокации наших военных в районе аэропорта. Там были проведены 3,5-часовые переговоры с представителями талибов. Если будет нужно, эти контакты будут продолжены", - приводит слова Эрдогана РИА Новости.