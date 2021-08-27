В Москве 1 сентября будет летняя погода

Москвичам пообещали летнее тепло на 1 сентября.

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что в пятницу в Москве выйдет солнце и воздух прогреется до комфортной температуры. Тепло будет и в первый день осени.

В выходные в Москве днем ожидается плюс 19-24, по ночам 9-14 градусов, без осадков. "Финал августа тоже будет погожим, и даже станет на градус-другой теплее, а сезон при этом завершится вообще июльскими температурами. А вот станет ли это прологом к бабьему лету, судить пока рано. Но осень начнется с лета", - поделился синоптик.