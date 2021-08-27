Ученые доказали эффективность "Спутника V" от тяжелой формы дельта-штамма

В Санкт-Петербурге провели независимое исследование, которое подтвердило, что российская вакцина "Спутник V" защищает от дельта-штамма и предупреждает тяжелое течение болезни, пишет журнал Science.

В исследовании приняли участие 1,4 тыс человек, инфицированных коронавирусом, из них почти 1,3 тыс человек были полностью вакцинированы, подавляющее (96%) большинство "Спутником V". Ученые установили, что вакцина на 81% снижает риск госпитализации и на 76% предотвращает серьезное повреждение легких. Вакцина оказалась эффективной на 50% против любых симптоматических проявлений коронавируса.

"Мы смогли получить эти довольно уникальные данные, потому что никто в мире, кажется, не выполняет столько компьютерных томографий для пациентов с легкими заболеваниями, как Россия", - пояснил руководитель исследования, эпидемиолог Антон Барчук из Европейского университета в Санкт-Петербурге.

В исследовании ученые основывались на информации Минздрава о том, что 95% случаев заражений в июле и августе приходятся на дельта-штамм.