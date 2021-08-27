Дагестан стал лидером по мошенничеству с ОСАГО

Центробанк признал Дагестан лидером по числу мошенничества на рынке автострахования, следует из "Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО" банка России.

Данные представлены за период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года.

Частота страховых случаев в регионе снизилась до уровня 8,56% (на 10%), но остается в 1,6 раза выше среднего значения. Скользящий коэффициент выплат в Дагестане снизился на 10% за год и составил 171% (в 2,7 раза выше общероссийского). Средняя страховая выплата сохранилась на уровне 77,1 тыс рублей (на 13% выше общероссийского показателя).

Отмечается, что выплаты в республике за указанный период превысили сборы страховых премий на 1,2 млрд рублей, что является наибольшим по абсолютному значению отрицательным финансовым балансом по ОСАГО.

Стоит добавить, что к высокорисковой зоне Центробанк отнес также республики СКФО, Новосибирскую область, Тыву, Хакасию и Приморский край.