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Жительницу Симферополя выбросили из окна многоэтажки

Жительницу Симферополя выбросили из окна многоэтажки

Женщину выбросили из балкона восьмого этажа в Симферополе, от полученных травм она скончалась. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ. Правоохранители задержали подозреваемого.

Следствием установлено, что в квартире дома по улице Яблочкова в симферопольском поселке Грэсовский "компания знакомых на протяжении длительного времени распивала спиртные напитки". Произошел конфликт, в ходе которого один из участников сборища перекинул с балкона квартиры, расположенной на 8 этаже дома, свою знакомую. "От полученных травм 39-летняя пострадавшая скончалась", - сообщает ведомство.

По факту возбуждено уголовное дело.

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Вестник Кавказа

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