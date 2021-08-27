Взрыв в Пакистане, погибли трое военнослужащих

В юго-западной провинции Пакистана Белуджистан автомобиль с военными подорвался на мине, погибли по меньшей мере три человека, сообщает газета Dawn.

ЧП случилось во время выполнения военнослужащими операции по освобождению заложников, захваченных террористами. На месте погибли майор и двое солдат, еще несколько человек с различными ранениями госпитализированы.

В последние месяцы в провинции Белуджистане обострилась ситуация в связи с активизацией националистических и сепаратистских группировок.