Найдено тело четвертого пропавшего после непогоды в Дагестане

Тело четвертого из пяти пропавших после непогоды в Дагестане человек найдено в Унцукульском районе, сообщает МЧС РФ по региону.

"В 09:10 спасателями в 50 метрах от моста в населенный пункт Майданское было обнаружено тело мужчины из села Хаджалмахи Левашинского района. Тело родственниками опознано", - информирует ведомство.

Ранее сообщалось, что в понедельник из-за подъема уровня воды в реке после ливней и схода селевого потока в горных районах республики произошло сразу несколько происшествий, в двух районах республики пропали пять человек – трое местных жителей и два туриста из Москвы и Петербурга. В настоящее время найдены тела троих пропавших.