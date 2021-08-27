В Казахстане ослабляют карантин
Новое постановление главного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова ослабляет действующие в республике карантинные меры.
Общественный транспорт теперь будет ходить и по субботам.
Работа всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq, разрешается в выходные дни до 00.00, лидеров проекта Ashyq - до 02.00, при "зеленом" статусе сотрудников и посетителей. Послабление не касается Алматы.
Кроме того, с 30 августа объекты бизнеса, участвующие в Ashyq смогут работать в будни с 22.00 до 00.00, лидеры проекта Ashyq - с 00.00 до 02.00, за исключением Алматы.
Предполагается, что ослабление карантина в Алматы может случиться через неделю - при стабилизации эпидемиологической ситуации.
Вестник Кавказа
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