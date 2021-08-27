В Грузии сообщили актуальную информацию по коронавирусу

За минувшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 4031. Скончались 73 человека.

По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлен 536 202 случай заражения. Выздоровели 4585 человека, а с начала пандемии – 473 502. Скончались 7101 человек.

"За сутки сделано 42 744 теста, из которых 25 358 на антиген и 17 386 ПЦР-тестов. Показатель инфицирования: за сутки – 9,43%, за последние 14 дней – 10,7%, за последние семь дней – 10,51%", - пишет Sputnik Грузия.