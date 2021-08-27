Очевидец сравнил теракт в Кабуле с "концом света"

Выживший во время взрыва в кабульском аэропорту рассказал подробности случившегося.

Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что в момент теракта находился в очереди у одного из входов в аэропорт.

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — приводит его слова Reuters.

Очевидец сообщил, что части тел летали в воздухе "как во время торнадо".

"Я своими глазами видел конец света", — добавил он.