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Очевидец сравнил теракт в Кабуле с "концом света"

Очевидец сравнил теракт в Кабуле с &quot;концом света&quot;

Выживший во время взрыва в кабульском аэропорту рассказал подробности случившегося.

Мужчина, который пожелал остаться неизвестным, заявил, что в момент теракта находился в очереди у одного из входов в аэропорт.

"Как будто кто-то убрал почву у меня из-под ног. Мне показалось, что мои барабанные перепонки лопнули и я потерял слух", — приводит его слова Reuters.

Очевидец сообщил, что части тел летали в воздухе "как во время торнадо".

"Я своими глазами видел конец света", — добавил он.

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