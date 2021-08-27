Житель Ставрополья оставил село без света
Жителю села Манычское предъявлено обвинение краже более 3,5 км проводов линий электропередач. Сумма ущерба превышает 160 тыс рублей.
Пропажа имущества была обнаружена сотрудниками ресурсоснабжающей организации, которые и обратились в полицию.
Вскоре подозреваемый был задержан. Следствие установило, что молодой человек заранее спланировал преступление. В результате действий злоумышленника обесточенным оказался целый населенный пункт. По факту возбуждено уголовное дело.
Вестник Кавказа
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