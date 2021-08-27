Талибы просят у ООН продовольственной помощи для Афганистана

В Дохе состоялась встреча заместителя главы политического офиса движения "Талибан" (запрещено в РФ) Шер Мухаммада Аббаса Станекзай с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли, на которой они обсудили вопросы помощи населению Афганисана.

"Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана", - рассказал представитель талибов Мухаммад Наим.

Делегация талибов заверила главу ВПП ООН в безопасности и сотрудничестве, а также выразила благодарность за гуманитарную помощь.