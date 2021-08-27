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Выросло число погибших в результате ЧП в воинской части в Казахстане

Выросло число погибших в результате ЧП в воинской части в Казахстане

Число погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана возросло до пяти, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства обороны республики.

"Стало известно еще об одном погибшем военнослужащем воинской части в Жамбылской области, где произошел пожар", - информирует ведомство.

Уточняется, что жертвой трагедии стал начальник пожарной команды, старшина контрактной службы, непосредственно руководивший работой по тушению пожара на складе инженерных боеприпасов.

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Вестник Кавказа

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