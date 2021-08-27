В Москве начинается фестиваль "Спасская башня"

Первый концерт XIV Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" пройдет в Москве в пятницу.

Отметим, что фестиваль проходит впервые за два года - в 2020 году он был отменен из-за пандемии, в этом году он проводится в формате COVID-free.

На Красной площади впервые выступит оркестр из Африки (Габон), специальными гостями фестиваля станут певица Тамара Гвердцители, арт-группа "Хор Турецкого", а также фронтмен Rammstein Тилль Линдеманн, он исполнит песню "Любимый город".

В этом году на "Спасской башне" состоятся не только музыкальные концерты, но конные представления. Выступят всадники Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по Москве. Также на празднике выступят с шоу Московский казачий хор и племенное хозяйство "Идальго" из Санкт-Петербурга.

Тема фестиваля - "Время, Музыка и Мир". Мероприятия проводятся с 27 августа по 5 сентября.