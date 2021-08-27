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В США призвали готовиться к новым атакам на Кабул

В США призвали готовиться к новым атакам на Кабул

Руководитель Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи заявил, что американские военные находятся в состоянии готовности к новым взрывам в Кабуле со стороны запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Маккензи, Штаты сообщали талибам (движение запрещено в РФ) о возможных терактах ИГ на территории Афганистана, и считает, что "некоторые атаки были сорваны представителями движения.

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Вестник Кавказа

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