В США призвали готовиться к новым атакам на Кабул

Руководитель Центрального командования ВС США Фрэнк Маккензи заявил, что американские военные находятся в состоянии готовности к новым взрывам в Кабуле со стороны запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

"Мы делаем все от нас зависящее, чтобы быть готовыми", - приводит его слова "Интерфакс".

По словам Маккензи, Штаты сообщали талибам (движение запрещено в РФ) о возможных терактах ИГ на территории Афганистана, и считает, что "некоторые атаки были сорваны представителями движения.