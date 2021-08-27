ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Товузского района

Подразделения вооруженных сил Армении с позиций в селе Чинарлы Шамшеддинского района обстреляли из автоматов и пулеметов позиции азербайджанской армии в направлении села Коханаби Товузского района, информирует Минобороны Азербайджана.

"В результате обстрела потерь среди личного состава азербайджанской армии нет. Ответным огнем обстрел противника был подавлен. В настоящее время обстановка в этом направлении стабильная", - говорится в сообщении.

"Оперативная обстановка контролируется нашими подразделениями", - также отметили в азербайджанском оборонном ведомстве.