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Захарова прокомментировала заявление Байдена после взрыва в Кабуле

Захарова прокомментировала заявление Байдена после взрыва в Кабуле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале задалась вопросом об осведомленности США о местоположении объектов  террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ).

Ранее президент США Джо Байден заявил, что приказал нанести удары по лидерам и объектам боевиков после взрывов в аэропорту Кабула. "То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!" - написала она.

Напомним, что возле здания кабульского аэропорта произошла серия взрывов, в результате которого погибли более 100 человек. Ответственность за теракты взяли боевики ИГИЛ.

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