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Число пострадавших при взрывах в Кабуле превысило 1,3 тыс человек

Число пострадавших при взрывах в Кабуле превысило 1,3 тыс человек

Источник в Минздраве Афганистана сообщает, что накануне при взрывах в Кабуле пострадали более 1,3 тыс человек, пишет РИА Новости.

По словам представителя минздрава, ранены 1 338 человек. Погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих и 28 талибов («Талибан», запрещено в РФ).

Накануне возле аэропорты Кабула случилось несколько взрывов, ответственность за два из них взяла на себя группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Последующие взрывы произвели американские военные, взрывы были контролируемые.

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Вестник Кавказа

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