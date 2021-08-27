США начнут воевать с ИГИЛ в Южной Азии?

Президент США Джо Байден заявил, что ответственные за атаку близ аэропорта афганского Кабула будут найдены и наказаны.

Так, американский лидер приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГИЛ (запрещена в России). "Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем", - сказал он.

Далее Байден акцентировал внимание на том, что Вашингтон не позволит террористам помешать эвакуации из Афганистана. В этой связи он напомнил, что придерживается решения вывести войска к 31 августа. "Соединенные Штаты уже эвакуировали более 100 тыс человек за последние 11 дней", - сообщил президент, отметив, что США не должны приносить в жертву своих солдат, чтобы попытаться построить демократию в Афганистане.

В заключение американский лидер подчеркнул, что в полной мере несет ответственность за последние события в этой стране.

Накануне возле здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 103 человека, в том числе 13 американских военнослужащих и 28 талибов ("Талибан", запрещено в РФ). Ранения получили более 1,3 тыс человек.

Ответственность за теракты взяла на себя группировка ИГИЛ (запрещена в РФ).

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, взрывы в Кабуле только усугубили провал американской политики в Южной Азии. "Соединенные Штаты, конечно, потеряли лицо в связи с тем, как происходило сворачивание военного присутствия в Афганистане. Это серьезная репетиционная потеря, долгосрочный удар по престижу США как глобальной империи. Байден и те, кто ответственен за нынешнюю политику в США, давали понять, что выводят войска в том числе и потому, что задачи антитеррористические, которые ставились, были решены", - напомнил он.

Эксперт указал, что коалиция вошла в Афганистан именно для борьбы с террористическими угрозами после терактов в США в сентябре 2001 года, но взрывы накануне продемонстрировали безуспешность 20 лет борьбы с террором. "Поводом для введения войск стал резонансный теракт. Те, кто предположительно могли быть причастны к 9/11 и составляли инфраструктуру этих ударов, были наказаны. Однако что изменилось? То, что американское присутствие в Афганистане не только началось с большого теракта, но и закончилось большим терактом, конечно, обнуляет аргументы Вашингтона. Взрывы в Кабуле усугубили потерю лица, которую на Соединенные Штаты возымело сворачивание военного присутствия в Афганистане", - подчеркнул Михаил Ремизов.