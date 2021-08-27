В России отменят МРОТ?

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России необходимо отменить, выразил уверенность первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николай Арефьев.

"Мы уже привыкли за 30 лет: минимальный размер оплаты труда, минимальные зарплаты. Надо уходить от этого. Такого нет нигде", – выразил мнение он в беседе с "Ura.ru".

По словам парламентария, оплата труда при любых обстоятельствах должна быть на уровне или выше прожиточного минимума, поэтому необходимо ориентироваться на данный показатель .

Также Арефьев обратил внимание на то, что в настоящее время многие налоги и штрафы привязаны к величине МРОТ, что больше "вредит, чем придает пользы", поэтому минимальную оплату труда необходимо отвязать от других параметров.