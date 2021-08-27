Губернатор Ставрополья сообщил о максимуме летальных исходов от коронавируса

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о ситуации с распространением коронавируса нового типа в регионе.

По его словам, выявление новых случаев заболевания идет ежедневно – за минувшие стуки было зафиксировано 360 случаев заболевания. Число тех, кто сумел преодолеть недуг, увеличилось за сутки на 211, общее число составило более 61,5 тысячи человек.

В то же время в регионе зафиксировано максимальное с начала пандемии число летальных исходов. За сутки болезнь унесла жизни 21 человека.

"Всего сделано более 2 миллионов 375 тысяч тестов на коронавирус. Новые факты берутся на медицинский контроль, заболевшим оказывается помощь", - говорится в сообщении главы региона.

"Сдержать распространение инфекции, избежать пагубных последствий поможет только вакцинация", - подчеркнул Владимиров.