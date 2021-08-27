Министр обороны Казахстана подает в отставку

Глава министерства обороны Казахстана Нурлан Ермекбаев заявил о том, что решил подать в отставку.

"В первую же минуту после сообщения о взрывах принял решение подать в отставку", - сказал глава Минобороны, отвечая на вопрос журналистов после брифинга.

В то же время Ермекбаев подчеркнул, что "окончательное решение примет руководство страны".

Ранее сообщалось, что четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана. Пострадало 66 человек. В настоящее время в больницах остается 28 раненых.