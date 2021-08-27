Жапаров подписал закон о новых правилах проведения парламентских выборов в Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал в пятницу закон, который предусматривает новый порядок проведения выборов в высший законодательный орган страны, сообщила пресс-служба главы киргизского государства.
Согласно документу, количество депутатов будет сокращено с 120 до 90. Парламент будет формироваться по спискам политических партий (54 мандатов) и по одномандатным округам (36 мандатов), отмечает пресс-служба.
"Вступление в силу закона обеспечит возможность назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша по новой Конституции. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Вестник Кавказа
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