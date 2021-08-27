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Эрдоган совершит рабочий визит в Боснию и Герцеговину

Эрдоган совершит рабочий визит в Боснию и Герцеговину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган совершит рабочую поездку в Боснию и Герцеговину, в рамках которого будут обсуждены двусторонние отношения между странами и предприняты мероприятия для углубления сотрудничества.

Затем Эрдоган совершит официальный визит в Черногорию 28 августа по приглашению президента страны Мило Джукановича. В ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и возможности для дальнейшего развития сотрудничества.

Кроме того, в ходе визитов будет проведена оценка текущих событий на Балканах и произведен обмен мнениями по другим региональным и международным вопросам.

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Вестник Кавказа

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