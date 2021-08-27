В Пятигорске прививали собак и кошек

В Пятигорске продолжаются ежегодные противоэпизоотические мероприятия, в течение недели ветеринары вакцинировали против бешенства 15 собак и семь кошек местных жителей.

По данным пресс-службы Управления ветеринарии Ставропольского края, специалисты также провели ветсанэкспертизу туши крупного рогатого скота.

Помимо этого, за прошедшую неделю экспертизу прошли партии растительной, молочной продукции и куриного яйца, а также рыбы.