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В Пятигорске прививали собак и кошек

В Пятигорске прививали собак и кошек

В Пятигорске продолжаются ежегодные противоэпизоотические мероприятия, в течение недели ветеринары вакцинировали против бешенства 15 собак и семь кошек местных жителей.

По данным пресс-службы Управления ветеринарии Ставропольского края, специалисты также провели ветсанэкспертизу туши крупного рогатого скота.

Помимо этого, за прошедшую неделю экспертизу прошли партии растительной, молочной продукции и куриного яйца, а также рыбы.

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Вестник Кавказа

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