В Грузии поделились амбициозными планами по экспорту фундука

Грузия планирует занять второе место в мире по экспорту фундука, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

По его словам, местные аграрии планируют опередить второго по величине производителя лесных орехов – Италию.

Напомним, что в настоящее время в республике идет активная предвыборная кампания, в оппозиции подобные заявление называют популистскими.

"Наша задача должна заключаться в том, чтобы шаг за шагом выйти на второе место всего за несколько лет. У нас есть амбициозный план и видение, чтобы сделать Грузию вторым по величине производителем фундука в мире", - приводит слова Гарибашвили Sputnik Грузия.

Также премьер ответил, что ореховый бизнес очень успешен в Грузии – страна находится в пятерке крупнейших производителей фундука, уступая лишь Турции и Италии.