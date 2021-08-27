В Казахстане назвали версию пожара на складе боеприпасов

Минобороны Казахстана не исключает версию поджога на складе с боеприпасами на юге страны, заявил глава ведомства Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции.

"Мы не исключаем различные причины - это может быть и нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключается также умышленный поджог или диверсия", - сказал он.

Ранее сообщалось, что четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана. Пострадало 66 человек. В настоящее время в больницах остается 28 раненых.