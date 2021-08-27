Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила о том, что если больному COVID-19 сделать прививку во время инкубационного периода или в начале болезни, едва ли можно ожидать серьезных побочных эффектов. В то же время справиться с вирусом быстрее не получится.

"Вакцина просто не успеет сработать, а потому течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа пациента", - сказала она в интервью радио Sputnik. В то же время она отметила, что "заболеть от прививки" нельзя.

Далее собеседник агентства отметила, что в том случае, если привить недавно переболевшего, есть вероятность, что у него сформируется "золотая броня", то есть ярко выраженный, длительный иммунный ответ.