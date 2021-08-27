Взрывы на складе боеприпасов в Казахстане: погибли четверо военных

Четверо военнослужащих погибли при ликвидации последствий пожара и взрывов на складе боеприпасов в воинской части в Жамбылской области Казахстана, проинформировали в оборонном ведомстве страны. Пострадало 66 человек. В настоящее время в больницах остается 28 раненых.

"К сожалению, четыре военнослужащих при ликвидации последствий погибли", - сказал министр обороны страны Нурлан Ермекбаев.

В настоящее время пожар продолжается.

Ранее сообщалось, что накануне вечером в Жамбылской области возник пожар на складе воинской части, где хранятся инженерные боеприпасы. За пожаром последовала череда взрывов. По факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих.