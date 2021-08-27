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Москвичам пообещали +24

Москвичам пообещали +24

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем воздух в столице прогреется до 24 градуса тепла, ночью температур воздуха опустится до 13-15 градусов. "В Подмосковье дневная температура воздуха достигнет 26°С, в ночные часы может похолодать до 10°С. В области ожидаются небольшие осадки", - говорится в сообщении погодного ведомства.  Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба.

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Вестник Кавказа

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