Москвичам пообещали +24

Согласно прогнозу Гидрометцентра, сегодня в Москве и Московской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Днем воздух в столице прогреется до 24 градуса тепла, ночью температур воздуха опустится до 13-15 градусов. "В Подмосковье дневная температура воздуха достигнет 26°С, в ночные часы может похолодать до 10°С. В области ожидаются небольшие осадки", - говорится в сообщении погодного ведомства. Ветер 5-10 м/с. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба.