Дагестан участвует в финале чемпионата WorldSkills 2021

Сборная Дагестана приняла участие в торжественном открытии финала IX Национального чемпионата профессионального мастерства "Молодые профессионалы" WorldSkills Russia 2021 в Уфе, сообщает пресс-служба РМЦЗ "Успех" Минтруда республики.

Отмечается, что всего в мероприятии, которое пройдет с 26 по 28 августа, принимают участие 76 регионов России.

Дагестан представляют 29 человек, которые примут участие в работе площадок профессий 10 компетенций.

Стоит добавить, что состязания на площадках WorldSkills пройдут в рамках нацпроекта "Образование" среди студентов образовательных организаций от 16 до 22 лет и юниоров до 16 лет.