Винодельню, действовавшую при средневековом храме, изучают в Тамани

Винодельческий комплекс при храме в средневековом городе Фанагория изучают в Тамани (Краснодарский край), об этом рассказал замруководителя Фанагорийской археологической экспедиции Института археологии РАН Сергей Остапенко.

Объект, представляющий собой давильную площадку с прессом и цистерну для виноградного сока, был обнаружен в 2019 году, сейчас же стартовали полноценные исследования, пояснил ученый.

"На давильную площадку загружали виноград и давили его, через специальное отверстие стекало полученное первым при выдавливании сусло - то есть, самое качественное", - цитирует его ТАСС.

Специалист уточнил, что сырье, оставшееся после первого отжима, давили дальше, хотя из него и получалось менее качественное вино.

"Для этого сырье перекладывали на вторую площадку, где был установлен пресс, выдавленный сок стекал по специальной канавке, потом ждали, когда опадет осадок - и собирали сырье для вина, которое переливали в бочки-пифосы", - отметил археолог.