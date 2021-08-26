Куртку с подогревом успешно испытали в горах Кавказа

На Эльбрусе успешно прошли испытания в экстремальных условиях альпинистской куртки, частично сделанной из инновационной греющей ткани, созданной российским стартапом. Такое сообщение опубликовано на сайте группы "Роснано".

Альпинисты в течение месяца совершали восхождения на Эльбрус и другие вершины Кавказа в условиях сильного ветра, осадков и перепадов температуры воздуха.

"Использование куртки подтвердило заявленные разработчиками характеристики: высокую скорость нагрева элементов до рабочей температуры, длительную и бесперебойную работу аккумулятора, продуманную систему терморегуляции", - пояснили в "Роснано".

В инновационную ткань входят углеродные нанотрубки, благодаря которым в нужный момент она становится самостоятельным нагревающим элементом, питающимся от портативного источника энергии.

Пилотный образец куртки был создан совместно с российским производителем спортивной одежды "Спортэго". Ткань разработана российским стартапом "АрктикТекс", который входит в Северо-Западный наноцентр Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы "Роснано".

Идут переговоры о серийном производстве модели.