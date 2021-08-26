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"Нефтчи" не смог пробиться в Лигу Конференций

&quot;Нефтчи&quot; не смог пробиться в Лигу Конференций

В Хайфе состоялся ответный матч раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА между местным "Маккаби" и азербайджанским "Нетфчи". Уверенную победу со счетом 4:0 одержали хозяева.

Голы в составе "Маккаби" забили Сун Менахем (20-я минута), Омер Ацили (45+2), Долев Хазиза (52-я, с пенальти) и Мохаммад Абу-Фани (69-я).

В первом матче, состоявшемся в Баку 19 августа, команды сыграли вничью 3:3. Таким образом, в групповой этап Лиги Конференций вышел "Маккаби".

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Вестник Кавказа

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