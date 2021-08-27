Стамбул использует потоки ветра от проезжающих машин

Ветряная турбина, вырабатывающая энергию из воздушного потока от проезжающих на скорости машин стала последним прорывом в области возобновляемых источников энергии, представленных на улицах Стамбула, рассказывает Euronews. Вертикальные конструкции, получившие название ENLIL, способны извлекать энергию из воздушных потоков, создаваемых проезжающими мимо транспортными средствами, одновременно поглощая солнечную энергию.

Разработка придорожных турбин была осуществлена исследователями из Стамбульского технического университета и командой технологической фирмы Devecitech. Потоки ветра от проезжающих мимо машин могут показаться не таким сильными, но длинные вертикальные конструкции ENLIL, которые при этом вполне компактны, обладают достаточной мощностью, чтобы производить один киловатт энергии за час. За день одна турбина, дополнительно оснащенная солнечной панелью, может бесперебойно производить электроэнергию, достаточную для обеспечения двух турецких семей. Современные, хорошо спроектированные ветряные турбины спроектированы с расчетом на срок службы 20 лет. При этом каждая турбина имеет простую конструкцию, что упрощает сборку и ремонт.

Генератор достаточно мал, и его можно было разместить рядом с движущимися автомобилями без помех. Он занимает минимальную площадь независимо от того, где был расположен. Это обеспечивает его легкую транспортировку и сборку в местах, где использование традиционных ветряных турбин может оказаться нецелесообразным, например, на городских улицах и в зданиях. Но экологические преимущества ENLIL этим не ограничиваются. Турбинах также оснащены датчиками, которые отслеживают температуру воздуха, влажность, уровень выбросов углекислого газа и сейсмическую активность в окрестностях. Полученные данные представляют собой ценную информацию, которая передается администрации Стамбула и ученым-экологам.

Откуда взялась идея

Идея появилась у предпринимателя Керема Девечи, который начал работу над этим проектом, получив несколько лет назад диплом инженера. Во время проезда в общественном транспорте Стамбула Девечи заметил, что транспортное средство, на котором он ехал, подвергается воздействию потоков ветра - двери аварийных выходов не переставали хлопать. Изучая этот феномен и надеясь преобразовать ветер, создаваемый движущимися автомобилями, во что-то полезное, он создал первый прототип у себя дома.

Растущая популярность ветроэнергетики в Турции

В прошлом году потребление ветровой энергии в Турции достигло рекордного уровня, и интерес к инновациям в области экологически чистых технологий продолжает расти. В будущем производство энергии в Турции может принимать разные формы. Планируется сотрудничество с Данией в создании морской ветряной электростанции, мега-инвестиция от Европейского банка реконструкции и развития в размере 85,2 млн евро, а также постоянные схемы расширения производства "зеленой" энергии на территории Турции. Хотя разработка проекта ENLIL все еще находится на начальной стадии, изобретение было удостоено награды ClimateLaunchpad Urban Transitions Award. Проект также выиграл конкурс Mercedes-Benz Turkish StartUP Competition еще до того, как был завершен этап исследований и разработок. Успешный опыт использования ветряных турбин в турецкой столице может привести к тому, что аналогичные инициативы появятся и в других городах Европы.