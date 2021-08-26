Жертвами взрывов в Кабуле стали более 90 человек

В результате атак в Кабуле погибли по меньшей мере 90 человек. Об этом сообщили в Минздраве Афганистана.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что жертвами атак стали 72 человека, 158 получили ранения.

Афганские СМИ сообщают, что ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Напомним, 26 августа произошли два взрывы у аэропорта Кабула. Один из них случился недалеко от гостиницы Baron, где, как отмечают СМИ, собирались иностранные граждане, в том числе подданные Великобритании и США.