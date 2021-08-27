Чего ждать от первой встречи Байдена с Беннетом

Президент США Джо Байден перенес свою первую встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом из-за ситуации в Афганистане – вчера несколько американских военнослужащих были убиты в ходе атаки в аэропорту Кабула. Встреча должна состояться сегодня.

Как сообщает BBC, Нафтали Беннет надеется перезагрузить отношения с США и договориться о том, как остановить ядерную программу Ирана. Он пришел к власти в июне, сформировав идеологически разнообразную правящую коалицию, сменив на премьерском посту Биньямина Нетаньяху, который был близок к Дональду Трампу и конфликтовал с администрацией Барака Обамы.

Беннет сказал, что при его правлении Израиль готов к "новому духу сотрудничества". Он также ясно дал понять, что Иран будет главным приоритетом его повестки дня, особенно "скачок", совершенной ядерной программой ИРИ за последние годы.

Иран постепенно нарушает свои обязательства по ядерной сделке с мировыми державами в ответ на санкции, которые Трамп восстановил, когда он вывел США из соглашения в 2018 году. Иран настаивает на том, что его ядерная деятельность носит мирный характер, но сейчас он обогащает уран до уровня, близкого к оружейному, и, по словам министра обороны Израиля, Тегерану осталось всего два месяца до получения материалов, необходимых для производства бомбы.

Байден сказал, что он присоединится к ядерной сделке и снимет санкции, если Иран вернется к строгому соблюдению ранее достигнутого соглашения. Но Иран заявляет, что США должны сделать первый шаг. Беннетт, который видит в иранской ядерной программе потенциальную угрозу существованию Израиля, надеется убедить американского президента отказаться от попыток возобновить сделку.

Вчера премьер-министр Израиля рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену о своих надеждах на то, что США и Израиль смогут "работать вместе в духе сотрудничества и доброй воли" и "найти общие точки, по которым они действительно согласны", среди которых "противостояние и ограничение стремлений Ирана доминировать в регионе и его гонке за получением ядерного оружия".

Когда Трамп и Нетаньяху находились у власти в своих государствах, США и Израиль тесно сотрудничали в области противодействия ядерной деятельности Ирана, его программе баллистических ракет, а также препятствовали участию Тегерана в конфликтах на Ближнем Востоке.

Однако вчера издание New York Times сообщило, что Нетаньяху сократил передачу разведывательных данных по Ирану с США весной, потому что не доверял администрации Байдена.

Беннет заявил, что представит американскому президенту новое стратегическое видение Ирана, которое будет включать формирование региональной коалиции с "разумными арабскими странами", также выступающими против иранской ядерной программы.

Высокопоставленный американский чиновник проинформировал репортеров, что Байден скажет Беннету, что разделяет его опасения по поводу ядерной деятельности Ирана, но пока остается приверженным дипломатии. "С тех пор, как последняя администрация вышла из ядерной сделки, ядерная программа Ирана резко изменилась", - сказал чиновник. Но если дипломатический путь потерпит неудачу, есть "другие возможности" давления на Тегеран, добавил чиновник, не вдаваясь в подробности.