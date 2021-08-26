"Карабах" вышел в групповой этап Лиги Конференций

В Шотландии закончилась ответная встреча раунда плей-офф Лиги Конференций УЕФА между "Абердином" и азербайджанским "Карабахом". Победу со счетом 3:1 одержали гости.

Голами в составе "Карабаха" отметились Турал Байрамов (8-я минута), Кади (18-я) и Абделла Зубир (72-я). У "Абердина" единственный мяч в компенсированное ко второму тайму время забил с пенальти Льюис Фергюсон.

В первой встрече, состоявшейся в Баку 19 августа, победу со счетом 1:0 одержал "Карабах". Таким образом, в групповой этап Лиги Конференций вышла азербайджанская команда.