Талибы обвиняют США в теракте в Кабуле

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) видит вину США и их союзников в ситуации, сложившейся в четверг возле аэропорта Кабула.

Напомним, несколько - от трех до шести - взрывов произошли возле аэропорта 26 августа. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (запрещено в РФ).

"Те, кто там создал этот беспорядок, несут ответственность за сегодняшнюю атаку и подобные инциденты", - прокомментировал теракт представитель талибов Вардак Альханафи.

Он добавил, что у талибов ситуация вызывает "серьезную озабоченность", так как "вандалы вскоре могут использовать толпу для ненависти".

На прошлой неделе "Талибан" потребовал у Вашингтона навести порядок в аэропорту Кабула.

"По всей стране царит безопасность и спокойствие, только в аэропорту Кабула царит хаос, незащищенность и страх. Контроль над этим аэропортом принадлежит Америке, которая, к сожалению, не смогла обеспечить порядок и управление", - отметил Альханафи.

В результате взрывов в Кабуле пострадали около 150 человек, погибли десятки человек, в том числе несколько американских военнослужащих.