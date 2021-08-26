В Грузии заканчивается вакцина Sinopharm

В Грузии заканчивается китайская вакцина от коронавируса Sinopharm, в связи с этим с 27 августа в стране прекратят делать прививки первой дозой этого препарата.

О нехватке вакцины Sinopharm сообщили в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья Грузия..

Сделать первую прививку в ближайшее время можно будет только препаратами Pfizer, AstraZeneca или Sinovac.

Вторую дозу Sinopharm граждане продолжат получать в обычном режиме.