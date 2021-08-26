В Грузии заканчивается вакцина Sinopharm
В Грузии заканчивается китайская вакцина от коронавируса Sinopharm, в связи с этим с 27 августа в стране прекратят делать прививки первой дозой этого препарата.
О нехватке вакцины Sinopharm сообщили в Национальном центре контроля заболеваний и общественного здоровья Грузия..
Сделать первую прививку в ближайшее время можно будет только препаратами Pfizer, AstraZeneca или Sinovac.
Вторую дозу Sinopharm граждане продолжат получать в обычном режиме.
Вестник Кавказа
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