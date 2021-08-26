На территории воинской части в Казахстане продолжается пожар

В Жамбылской области Казахстана продолжается горение на территории склада, где сегодня вечером прогремели шесть взрывов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

"В воинской части на складе инженерных боеприпасов в Жамбылской области взрывы прекратились, но пожар продолжается", - приводит сообщение ведомства ТАСС.

Напомним, ранее в Минобороны Казахстане сообщили, что из-за возгорания возле одного из складов в воинской части прогремели шесть взрывов. В результате ЧП пострадали 66 человек.