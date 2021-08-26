Школьникам Казахстана помогут с выбором профессии

В пресс-службе акима Павлодарской области состоялась встреча, участники которой обсуждали важность профессиональной ориентации в школах. В ходе совещания состоялась презентация Атласа новых профессий Павлодарской области.

По словам руководителя проекта, известного казахстанского эксперта в области образования Саясата Нурбека, для создания атласа задействовали более двух тысяч различных специалистов и изучили около двух тысяч технологических цепочек на производствах в Павлодарской области.

"В документ вошли 40 новых профессий, которые будут актуальны в ближайшие пять-десять лет. По мнению специалистов, по 14 из этих профессий начать обучение можно уже в ближайшее время", - сообщает "Sputnik Казахстан".

Отмечается, что Атлас новых профессий позволит анализировать потребности региональной экономики, прогнозировать их на ближайшие три-пять лет и перестроить систему образования на так называемую опережающую модель подготовки кадров.