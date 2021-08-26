Турецкие археологи нашли печь возрастом в тридцать пять веков - СМИ

В кургане Тепечик в районе турецкого города Чине (запад провинции Айдын), археологи обнаружили печь возрастом три с половиной тысячи лет, пишет турецкая газета Daily Sabah.

"В районе, где мы недавно работали, сохранились архитектурные останки 3500-летней давности. Мы думаем, что это печь. Она сделана из керамической плитки, а пол - из глиняного кирпича", - рассказала профессор факультета археологии Университета Хаджеттепе Севинч Гюнель.

Вокруг печи специалисты нашли керамические горшки. "Это доказывает, что здесь велось массовое производство", - отметила она, добавив: более четкая информация об этой находке появится в ближайшее время, так как археологические работы продолжатся.

Раскопки в этих местах ведутся с 2004 года. За 17 лет ученые обнаружили три башни, комнаты с предметами, предназначенные для официальных визитов, и обсидиан для изготовления инструментов. На протяжении семи с половиной тысяч лет в этом регионе находились несколько поселений, что доказывает, что здесь располагался мощный экономический центр.