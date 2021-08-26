Число пострадавших от взрывов в воинской части в Казахстане увеличилось до 66
Число пострадавших от взрывов, произошедших сегодня на территории воинской части в Жамбылской области Казахстана, увеличилось до 66. Об этом сообщили пресс-служба областной администрации.
Как отмечается, большинство из пострадавших получили легкие травмы, двое из них получили тяжелые травмы
Ранее в пресс-службе министерства обороны Казахстане сообщили, что из-за возгорания возле одного из складов в воинской части прогремели шесть взрывов.
Вестник Кавказа
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