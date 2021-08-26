В школах Казахстана будут преподавать игру на домбре

В казахстанских школах в скором времени появится новый предмет - детей будут учить играть на домбре, сообщила вице-президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Алмагуль Мухамедханова.

"Национальные ценности - это очень важно. Мы должны опираться и формировать человека, который не просто любит свою родину, который предан ей, продвигает идеи, ценности своего народа и родины. Но это не означает, что все максимально быстро перейдут к изучению этой дисциплины. Все будет зависеть от готовности и ресурсов школы", - рассказала Мухамедханова, передает "АиФ-Казахстан".

По ее словам, особенно это касается классов с казахским языком обучения.

Планируется, что новый предмет будет введен с шестого класса. Сейчас программа обучения проходит экспертизу, а после этого она будет отправлена во все организации образования.