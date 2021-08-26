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Греф: цены на жилье в России стабилизируются в ближайшее время

Греф: цены на жилье в России стабилизируются в ближайшее время

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что вскоре цены на жилье в России стабилизируются и немного снизятся.

"Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот - они немного должны стабилизироваться и "припасть", - заявил он в интервью телеканалу "Россия-1".

На фоне падения объемов ввода жилья в стране цены выросли на 17-20%, при этом в ближайшее время предложение на рынке будет увеличиваться, так как закладывается большее количество жилья, пояснил Греф.

Ранее стало известно, что  в 2021 году цены на жилье в России выросли на 13%.

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