"Ахмат" вырвал победу у "Арсенала" в Грозном

В Грозном состоялась встреча 6-го тура чемпионата России по футболу между "Ахматом" и тульским "Арсеналом". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

Счет в матче на 31-й минуте открыли грозненцы - отличился нападающий Мохамед Конате. На 38-й минуте гости восстановили статус-кво после точного удара защитника Данила Степанова, однако в компенсированное ко второму тайму время полузащитник Игорь Коновалов отправил второй мяч в сетку ворот гостей, установив тем самым окончательный результат.

На данный момент "Ахмат" с 9 очками находится на 7-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" располагается на 15-м месте, в активе команды 4 очка.