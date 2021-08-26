Израильская авиакомпания Israir Airlines снова будет летать в Грузию 

Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сообщила о том, что после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, израильская авиакомпания Israir Airlines c сентября возобновляет полеты в направлении Тель-Авив-Батуми.

"После месячного перерыва авиакомпания Israir Airlines возвращается в Батумский международный аэропорт", - сказала она, отметив, что это даст дополнительный стимул для развития туристического сектора и местного бизнеса.

Накануне сообщалось о том, что Израиль 31 августа исключит Грузию из списка "красной зоны", напоминает Sputnik Грузия.