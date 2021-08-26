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Израильская авиакомпания Israir Airlines снова будет летать в Грузию 

Израильская авиакомпания Israir Airlines снова будет летать в Грузию 

Заместитель министра экономики Грузии Мариам Квривишвили сообщила о том, что после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, израильская авиакомпания Israir Airlines c сентября возобновляет полеты в направлении Тель-Авив-Батуми. 

"После месячного перерыва авиакомпания Israir Airlines возвращается в Батумский международный аэропорт", - сказала она, отметив, что это даст дополнительный стимул для развития туристического сектора и местного бизнеса.

Накануне сообщалось о том, что Израиль 31 августа исключит Грузию из списка "красной зоны", напоминает Sputnik Грузия. 

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Вестник Кавказа

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