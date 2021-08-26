Съемки фильма "Русская жена" проходят в Дагестане

В Дербенте продолжаются съемки остросюжетного сериала "Русская жена", в съемках которого принимают участие Карина Андоленко и Юрий Чурсин, сообщает пресс-служба мэрии города.

Действие разворачивается в Сирии, поэтому съемочная группа приехала в Дербент за восточным колоритом. Большинство сцен снимаются в городских магалах, вдоль крепостных стен, иногда действия проходят в общих дворах.

По словам исполнительного продюсера фильма Валентина Лушкевича, Дербент более подходит по сюжету фильма.

"Можно сказать, что вот уже середина нашего съемочного процесса - мы работали над фильмом в Крыму, снимали в Москве, вот сейчас снимаем в Дербенте, в сентябре отправимся в Чох. По возвращении в Москву еще немного доснимем, и на этом съемочный период закончится. Когда фильм будет готов, зритель увидит его на телеканале "Россия", - сказал он.

Отмечается, что съемочная бригада состоит из почти 80 человек. Лушкевич добавил, что жители Дербента дружелюбно отнеслись к съемкам фильма в Дербенте.